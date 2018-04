Heiko Maas schlägt vor, dass die EU in der Außenpolitik mit Mehrheitsentscheidungen arbeiten soll. Doch große Erfolgschancen hat er damit nicht.

Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich dafür ausgesprochen, das Prinzip der Einstimmigkeit in der europäischen Außenpolitik aufzuweichen. Angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Welt werde es immer wichtiger, dass die Europäische Union nach Außen hin als Einheit auftrete, sagte der SPD-Politiker am Freitag nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel. ...

