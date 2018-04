Nachdem die Äußerungen von Donald Trump zum Syrienkonflikt gestern etwas moderater ausfielen, sahen wir eine Erholungsbewegung an den Märkten. Der Dow Jones legte 1,2 Prozent zu und näherte sich der 24.500 Punkte-Marke. Wie er heute erwartet wird, erfahren Sie hier von Marco Uome. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.