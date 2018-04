Es wäre nicht das erste Mal, dass solche Manöver von großen Adressen durchgeführt werden. Das Problem ist, dass der S&P500 am Montag bei einer Eskalation in Syrien am Wochenende mit einem Gap-down eröffnen dürfte. Nach den vorherigen aggressiven Tweets von US-Präsident Donald Trump bezüglich Syrien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...