München (ots) - Die Twitter-Nachrichten von US-Präsident Trump irritieren und beunruhigen. Nachdem er einen Angriff auf Syrien ankündigte und damit vor allem Russland gedroht hatte, ruderte das Weiße Haus inzwischen zurück: Ein US-Angriff sei noch nicht beschlossen. Auch der französische Präsident Macron erwägt Militärschläge gegen das Assad-Regime, Bundeskanzlerin Merkel hingegen lehnt eine Beteiligung an einer Militäraktion kategorisch ab. Wie gefährlich ist die aktuelle Konfrontation der USA mit Russland? Kann der mutmaßliche Giftgasangriff in Syrien folgenlos bleiben? Spalten Trump und Putin mit ihrer Politik Europa?



Zu Gast bei Anne Will:



Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz Alexander Graf Lambsdorff (FDP), stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag Jan van Aken (Die Linke), Politiker und ehemaliger UN-Waffeninspektor Golineh Atai, ARD-Korrespondentin in Moskau



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



