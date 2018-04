München (ots) -



Neue Daily-Soap mit 15 Episoden über den Kampf um den Traumjob Lehrer



- Liebe, Intrige und knallharter Konkurrenzkampf an Deutschlands härtester Schule - Ausstrahlung ab 30. April 2018, montags bis freitags 17:00 Uhr, bei RTL II



Eine Schule, fünf neue Referendare, aber nur vier freie Lehrerstellen. Bei "Krass Schule - Die jungen Lehrer" kämpfen hochmotivierte Lehramtsanwärter um ihren persönlichen Traumjob. Doch abseits von Lehrprobe und Unterrichtsvorbereitung erleben die jungen Referendare hinter den Mauern dieser Schule die härteste Zeit ihres Ausbildungsdienstes. Gesponnene Intrigen, schwierige Schüler und verbotene Liebschaften verlangen ihnen alles ab. Der Druck ist hoch - und manche drohen daran zu zerbrechen.



Sara Schäfer steckt mitten in ihrer Ausbildung zur Lehrerin, als sie Hals über Kopf aus ihrer Heimatstadt Hamburg nach Köln flieht. Für Sara ist es der erhoffte Neustart, nachdem sie ihr Ex-Verlobter René kurz vor der Hochzeit mit ihrer besten Freundin betrogen hat. Doch an ihrer neuen Gesamtschule in Köln-Porz ticken die Uhren anders. Von Mobbing über Schwangerschaft bis hin zu Bombenalarm: Die Kids halten die Schule täglich in Atem.



Saras einziger Lichtblick ist ihr Kollege Jan, der ihr spontan einen Platz in seiner WG anbietet. Doch auch Referendarskollegin und Mitbewohnerin Thea hat ein Auge auf den sympathischen angehenden Lehrer geworfen und fährt die Krallen aus. Erst recht, als sie hinter Saras dunkles Geheimnis kommt.



An der Schule zeichnet sich derweil ein gnadenloser Konkurrenzkampf ab: Für fünf Referendare bleiben nach der Ausbildung nur vier Planstellen. Während Sara den Kampf um ihren Traumjob antritt und sich schwierigen Schülern und gesponnenen Intrigen gegenübersieht, will ihr Ex René alles dafür tun, um sie zurückzugewinnen und sie zurück nach Hamburg zu holen? Wird ihm das gelingen?



Die 15 Episoden von "Krass Schule - Die jungen Lehrer" werden von Redseven Entertainment produziert.



Ausstrahlung: "Krass Schule - Die jungen Lehrer", ab 30. April 2018, montags bis freitags um 17:00 Uhr bei RTL II



