Die Wertpapierexperten der Credit Suisse haben nach dem jüngsten Trading Statement der OMV am Donnerstag ihre Anlageempfehlung und ihr Preisziel für Aktien des heimischen Ölmultis bestätigt. Das Votum bleibt auf "outperform". Auch das Kursziel steht weiter bei 55,0 Euro.

Aufgrund des Updates durch OMV heben die Credit Suisse-Analysten die EBIT-Schätzung für das erste Quartal von 720 Mio. auf 815 Mio. Euro an. Risiken sehe die Sektorexperten durch die geopolitischen Entwicklungen in Bezug auf das Russland-Engagement der OMV. Das betrifft insbesondere den jüngsten Einstieg beim Erdgasfeld Juschno Russkoje im Dezember 2017. Die Akquisition war für den signifikanten Produktionsanstieg auf 437.000 Barrel pro Tag im ersten Quartal verantwortlich. Zum Vergleich: im dritten Quartal 2017 hatte die OMV nur 341.000 Fass täglich gefördert.

Die Credit Suisse-Analysten passen ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie an und erwarten nun 5,63 Euro für 2018, sowie 5,33 bzw. 5,30 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich unverändert auf 2,00 Euro für 2018, sowie 2,50 bzw. 3,00 Euro für 2019 bzw. 2020.

Am Freitagnachmittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,95 Prozent bei 48,98 Euro.

Analysierendes Institut Credit Suisse

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sig/sto

AFA0093 2018-04-13/16:10

ISIN: AT0000743059