Die neue US-Berichtssaison steht an Freitag im Zentrum der Aufmerksamkeit. Denn mit der Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo haben gleich drei Großbanken vorbörslich ihre Quartalszahlen präsentiert. Alle drei Institute übertrafen dabei die Erwartungen der Analysten und notieren vorbörslich deutlich im Plus. Damit haben die Geldhäuser für einen gelungenen Auftakt in die Berichtssaison gesorgt. In der kommenden Woche werden die Quartalsberichte von Goldman Sachs, Bank of America und Morgan Stanley veröffentlicht.

Citigroup: Der Gewinn legte im Zeitraum von Januar bis März um gut 13 Prozent auf 4,6 Milliarden US-Dollar zu. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,68 US-Dollar - Analysten hatten mit 1,63 Dollar gerechnet. Der Umsatz legte um 3 Prozent auf 18,87 Milliarden US-Dollar zu. Das Plus im Handelsgeschäft fiel insgesamt nur verhalten aus. Besonders die zuletzt angezogene Schwankungsbreite an den Aktienmärkten sorgte im Handel mit Aktien für einen sprunghaften Anstieg der Erträge. Laut Citi-CEO gutes Wachstum bei Kapitalmarkt- und Verbraucher-Geschäft.

Obwohl mit einem Kurssprung zu Handelsbeginn gerechnet werden kann, muss erst noch der kurzfristige Abwärtstrend seit Ende Januar überwunden werden.

