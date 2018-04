Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

GB00BNGWY422 SSP Group PLC 13.04.2018 GB00BFWK4V16 SSP Group PLC 16.04.2018 Tausch 31:30

CA59318L2057 Omni Commerce Corp. 13.04.2018 CA68217L1094 Omni Commerce Corp. 16.04.2018 Tausch 1:1

CA0809032067 Belvedere Resources Ltd. 13.04.2018 CA0809033057 Belvedere Resources Ltd. 16.04.2018 Tausch 3:1