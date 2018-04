Während viele Investoren weit in die Zukunft der fahrerlosen Fahrzeuge und der weit verbreiteten elektrifizierten Flotten blicken, dreht sich in naher Zukunft alles um einen klaren Trend: Die Käufer haben keine Lust mehr auf normale Pkw. Die Umstellung auf SUVs und Crossover ist in vollem Gange, vor allem wenn man bedenkt, dass General Motors (WKN:A1C9CM) und Ford Motor Company (WKN:502391) im Begriff sind, bisher beliebte Modelle auslaufen zu lassen. Ist das ein kluger Schritt oder ein Fehler? Ähnliche Strategien gab es vor der Rezession, und die haben die Autohersteller noch lange beschäftigt. Weg mit den Pkw! Hier sind ein paar ...

