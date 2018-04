In einem Joint Venture haben die Konzerne das Projekt mit 768 Lithium-Ionen-Batteriemodulen realisiert. Der Speicher an einem EnBW-Kraftwerk in Heilbronn mit rund fünf Megawatt Leistung und fünf Megawattstunden Kapazität soll künftig Primärregelenergie bereitstellen.Die Kraftwerksbatterie Heilbronn GmbH - ein Gemeinschaftsunternehmen von Bosch und EnBW - hat einen Stromspeicher für Primärregelenergie am Kraftwerksstandort des süddeutschen Energiekonzerns in Heilbronn gebaut. Erstmals sei in Deutschland ein solcher Stromspeicher in die Leittechnik eines Großkraftwerks eingebunden, teilte Bosch ...

