Brüssel will alle Euro-Sparer mit einem zentralen Haftungstopf vor Bankpleiten schützen. Finanzberater und Bankenkenner diskutierten auf der Anlegermesse Invest, welche Probleme das mit sich bringt und wo die einlag

Fast zehn Jahre ist er jetzt her, der vielleicht bedeutendste Satz, den Dauerkanzlerin Angela Merkel jemals an ihre Bürger gerichtet hat: "Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind", beteuerte sie im Oktober 2008 auf dem Höhepunkt der internationalen Finanzkrise. Die klare Kanzlerinnen-Ansage tat ihre Wirkung. Sie hielt die angesprochenen Sparerinnen und Sparer vom Sturm auf die Schalterhallen der verängstigten Banken und Sparkassen ab. In Großbritannien dagegen standen die Leute während der Krise schlangenweise vor den Filialen der gescheiterten Großbank Northern Rock, um ihre Ersparnisse zu retten - ein Horror für die öffentliche Ordnung und ein gefundenes Fressen für jeden Populisten.

Banken schützen ihre Kunden zwar mit Sicherungsfonds vor Pleiten, doch die historische Anekdote zeigt: In brenzligen Situationen wachsen die Zweifel an den Brandmauern so stark, dass die Zusage staatlicher Stützen erforderlich wird.

Nun will die Europäische Kommission will dafür sorgen, dass nie wieder Steuergeld für die Rettung von Banken und Sparguthaben herhalten muss. Diesem Ziel dient das europäische Mammutprojekt der Bankenunion.

Was bedeutet das für Sparer und Anleger? Darüber diskutierten auf der Anlegermesse Invest in Stuttgart die Finanzpolitiker Nils Schmid (SPD) und Florian Tomcar (FDP) mit dem Anlageberater Nils Winkler von Plansecure sowie dem Gründer des Einlagenportals Weltsparen, Tamaz Georgadze. Ihr Argumente zeigen, wie umstritten das eigentlich umstrittene Thema ist.

Aus Sicht des SPD-Bundestagsabgeordneten Schmidt ...

