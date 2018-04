Großer Bahnhof für einen Zug mit innovativem Antriebskonzept: Mit rund 150 Gästen an Bord ist ein Nahverkehrstriebwagen von Wiesbaden nach Höchst gefahren, ohne einen einzigen Partikel auszustoßen.

Hessens Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir bittet um Ruhe: "Sie hören, dass sie nichts hören", ruft der Grünen-Politiker begeistert, als der Nahverkehrszug den Wiesbadener Bahnhof verlässt. Es ist ein besonderer Zug, der an diesem Freitag auf seinem Weg nach Frankfurt nur etwas Wasserdampf in die ohnehin reichlich feuchte Luft bläst, aber keinen einzigen Partikel Dieselruß, Stickoxid oder Feinstaub. Statt eines Dieselmotors treiben Brennstoffzellen und Batterien den knallblauen "Coradia iLint" des französischen Herstellers Alstom tatsächlich besonders leise an.

Von außen ist nur an den aufgedruckten chemischen Symbolen zu erkennen, dass es sich nicht um einen ganz normalen Nahverkehrszug handelt. "Wir verkaufen hier keine grünen Bananen, sondern einen Zug, der wirklich fährt", sagt Jörg Nikutta von der Alstom Transport Deutschland GmbH stolz. Technisch fußt der iLint auf seinem aberhundertfach erprobten Diesel-Bruder. Neu sind die auf dem Dach montierten Wasserstoff-Tanks und Brennstoffzellen. Hier im Rhein-Main-Gebiet lockt nach Niedersachsen bereits der zweite Großauftrag für die junge Technologie, die zur umweltfreundlichen ...

