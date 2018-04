Nur vier Wochen nach dem Tod von Tengelmann-Patron Erivan Haub verunglückt dessen Sohn Karl-Erivan Haub bei einer Ski-Tour. Die Familie sieht keine Überlebenschance mehr für ihn.

Seit Samstag fehlte jede Spur von dem Tengelmann-Chef. Der 58-Jährige war von einer Skitour am Matterhorn nicht zurückgekehrt. Seine Familie hatte die Polizei alarmiert, als er nicht zu einem vereinbarten Termin erschien. Die Hoffnung, den Tengelmann-Chef lebend zu finden, hat sich offenbar nicht erfüllt. Nach mehr als sieben Tagen "in den extremklimatischen Bedingungen eines Gletschergebietes" bestehe keine Überlebenswahrscheinlichkeit mehr, teilte der Tengelmann-Konzern am Freitagnachmittag im Namen der Familie mit.

Der Handelsmanager war der älteste Sohn des erst vor wenigen Wochen verstorbenen Unternehmers Erivan Haub und prägte den Konzern über Jahre hinweg. Schon früh war er mit dem familieneigenen Geschäft in Berührung gekommen. "Ich kann mich nicht erinnern, dass zu Hause über viel anderes gesprochen wurde als über ‚den Betrieb'", sagte der 1960 in den USA geborene Unternehmer einmal in einem Interview. Trotzdem sei ihm nichts geschenkt worden: "Wenn Sie jetzt denken, ich bin im Luxus groß geworden, dann täuschen Sie sich. Meine beiden Brüder und ich sind sehr geerdet aufgewachsen. Hartes Arbeiten und nichts verprassen, das haben unsere Eltern uns früh vermittelt. Mein Vater hat immer gesagt: 'Haben kommt vom Halten.'"

Haub lernt Lebensmittelkaufmann, natürlich bei Tengelmann, schließt das Studium in St. Gallen als Diplom-Kaufmann ab, startet bei dem Nahrungsmittelhersteller Nestlé und wird dann Berater bei McKinsey. 1991 wechselt er ins Familienunternehmen und nimmt dort als Projektleiter den "Aufbau Ost" in Angriff. "Erst die Wendezeit hat die Lust am Unternehmersein in mir erweckt", berichtete er. Im Jahr 2000 wird er Gesamtchef. "Ich habe zuvor bei McKinsey erlebt, wie man es in Firmen besser nicht macht." Nun muss er das eigene Unternehmen sanieren.

Damals steckte der Familienkonzern in der tiefsten Krise der Nachkriegszeit, und das Überleben hing am seidenen Faden. Haubs Vater Erivan hatte im In- und Ausland gleich reihenweise Handelsunternehmen und Supermarktfilialen gekauft ...

