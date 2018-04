Linken-Chefin Katja Kipping wirft FDP-Chef Christian Lindner "soziale Arroganz" vor. Lindners Argumentation zeige, dass auch er auf das Treten nach unten setze, sagte Kipping am Freitag.

"Eine Verteidigung des Hartz-IV-Unrechts geht hier Hand in Hand mit Aussagen, die Ressentiments gegen Nichtdeutsche verstärken." Mit dieser "Missgunst und Hetze" stelle sich Christian Lindner in eine Reihe mit Thilo Sarrazin und Jens Spahn - in die Galerie "der sozialen Ignoranz". Die Lindner-FDP bewahre die soziale Kälte und Arroganz der Partei der Besserverdienenden und kombiniere sie mit einem scharfen Rechtskurs, so Kipping. "Schade, dass dabei das Freiheitliche im Liberalen unter die Räder kommt", ergänzte die Linken-Chefin.