Das Ölkartell habe die Ziele seiner Förderkürzungen erfüllt, glaubt die Internationale Energieagentur. Die Opec will trotzdem weiter kürzen.

Die Internationale Energieagentur (IEA) gibt sich zunächst noch bescheiden: Es stehe ihr nicht zu, zu verkünden, dass die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) und ihre Partner die Ziele ihrer Förderkürzungen erreicht haben. Einen Halbsatz später ist es um die Zurückhaltung aber geschehen. Eigentlich, wenn sich die Experten der Pariser Einrichtung die Fundamentaldaten anschauen, deute schließlich vieles auf eine klare Botschaft hin: Die Opec hat schon sehr bald ihre "Mission erfüllt".

Zu dem Schluss kommt die IEA in ihrem jüngsten Monatsbericht, der am Freitag veröffentlicht wurde. Gemeinsam mit zehn weiteren Staaten, darunter Russland, verzichtet die Opec seit Januar 2017 auf einen Teil seiner Ölförderung, um das Überangebot am Ölmarkt zu eliminieren, das den Ölpreis zwischen 2014 und 2016 von über 110 auf zeitweise unter 30 Dollar einbrechen ließ.

Die Kürzungen und eine global anziehende Nachfrage haben den Preis wieder deutlich nach oben getrieben. Weiteren Schwung verlieh nun der IEA-Bericht. Am Vormittag kostet Öl 72,50 Dollar und somit knapp ein Prozent mehr als am Vortag. Auf diesem Niveau hat sich der Preis zuletzt im Dezember 2014 befunden.

Ein Preisziel verfolgt die Opec offiziell nicht. Als Maß zur Erfüllung ihrer Ziele - der Stabilität am Ölmarkt - nimmt die Kürzungsallianz die Rohöllagervorräte ins Visier. Schließlich sind diese in Zeiten des Überangebots stark angeschwollen.

Als die Kürzungen vor fünfzehn Monaten begonnen, hätten die Lagerbestände in den Industrie- und Schwellenländern der OECD noch 340 Millionen Barrel über dem Fünf-Jahres-Schnitt gelegen, erklärte Opec-Generalsekretär Mohammed Barkindo im ...

