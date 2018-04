Bis zu 200 Millionen Reisende soll ein neuer Istanbuler Flughafen bald jedes Jahr abfertigen können. Laut Regierung wird er pünktlich fertig.

Der neue Istanbuler Mega-Flughafen soll nach Angaben der türkischen Regierung pünktlich zum Tag der Republik am 29. Oktober dieses Jahres in Betrieb gehen. Verkehrsminister Ahmet Arslan sagte am Freitag bei einer Begehung der Baustelle mit Journalisten, drei Jahre und neun Monate nach Grundsteinlegung sei der Flughafen zu 85 Prozent fertiggestellt.

Der erste Testflug sei für den 15. Mai geplant. In einer ersten Phase solle der neue Istanbuler Flughafen eine Kapazität ...

