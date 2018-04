Immer mehr Frauen gehen neuerdings auf die Jagd - auch die Kollegin von Herrn K. Dieser hat bei dem Thema allerdings noch einige Fragen.

Herr K. macht sich ein bisschen Sorgen. Immer mehr Frauen jagen neuerdings. Und dabei geht es nicht um Last-Minute- oder Supersonderangebote, sondern um "Rotwild, Damwild, Feldhasen oder auch mal einen Fuchs", erklärt Frau Stibbenbrook aus der Rechtsabteilung beim Lunch in der Kantine. Sie macht gerade den Jagdschein und erzählt gern davon, wie schwer die Prüfungen sind. Nicht nur für sie.

Die Journalistin Tanja Rest hat ihren Kampf um den Jagdschein jüngst in der "Süddeutschen Zeitung" ebenso beschrieben wie ihr dabei sich wandelndes Verständnis für die so fremdartige Natur um uns herum. Es klang sehr philosophisch. Vielleicht hat sie auch Pläne, daraus ein Buch zu machen. "Operation Freiwild - eine Frau geht ihren Weg" oder so. Da kam ihr allerdings eine Niederländerin namens Pauline de Bok zuvor, deren Buch nun heißt: "Beute. Mein Jahr auf der Jagd".

Der Bedarf an Frauenliteratur für angehende Jägerinnen scheint groß, denn die Autorin Antje Joel nennt ihr zeitgleich erschienenes Buch einfach nur "Jagd - Unsere Versöhnung mit der Natur", was wiederum klingt, als tanze sie manchmal nackt im Morgennebel ihren Namen auf einer Waldlichtung.

Da brodelt jedenfalls etwas. Nur was? "Leute, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...