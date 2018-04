Die Tarifparteien kommen bei ihren Verhandlungen über die Sanierung von Opel zu keinem Ergebnis. Die Arbeitnehmervertreter wollen nicht auf ihre Tariferhöhung verzichten. Die Sparziele könnten auch so erreicht werden.

Für ausländische Werke hatte die französische Opel-Mutter PSA bereits einige Investitionen zu verkünden - doch deutsche Mitarbeiter warten seit Monaten auf einen Durchbruch in den Verhandlungen über die Sanierung des Rüsselsheimer Autobauers. In ihre Werke in Eisenach, Rüsselsheim und Kaiserslautern muss dringend investiert werden - gefolgt von Zusagen für neue Produkte. Besonders drängt die Zeit für das Werk in Eisenach. Ab 2019 wird der Corsa nicht mehr dort, sondern in Spanien gebaut.

Doch noch wissen die Mitarbeiter in Eisenach nicht, welches Auto sie dann produzieren sollen. Heute haben sich die Tarifparteien wieder einmal zusammengesetzt. Das Management will in die deutschen Standorte investieren - aber nicht ohne finanzielle Zugeständnisse der Opelaner. Das wiederum lehnen die Vertreter der Arbeitnehmer ab. Heute haben sie hart gerungen. Doch am Ende blieben die Fronten hart. Denn sollte es so kommen wie aktuell von PSA geplant, droht den deutschen Werken ein Kahlschlag. Würden die Pläne wie von PSA vorgesehen "umgesetzt, hätte dies einen weitreichenden Personalabbau in den deutschen ...

