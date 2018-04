Mainz (ots) - Woche 17/18



Di., 24.4.



Bitte Alternativablauf zur "UEFA Champions League" streichen.



Mi., 25.4.



Bitte Programmausdruck beachten:



19.20 UEFA Champions League Magazin (HD/Dd 5.1/UT) Moderation: Oliver Welke Experte: Oliver Kahn



u.a. Zusammenfassung vom Vortag FC Liverpool - AS Rom



__________________________



Bitte Programmausdruck beachten:



20.25 UEFA Champions League (Fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) FC Bayern München - Real Madrid Halbfinale, Hinspiel Übertragung aus der Fußball Arena München Moderation: Oliver Welke Experte: Oliver Kahn



In der Halbzeitpause:



gegen 21.30 heute journal (HD/UT) Wetter Moderation: Marietta Slomka



anschl. Zusammenfassung vom Vortag FC Liverpool - AS Rom



__________________________



Bitte Programmausdruck beachten:



1.15 UEFA Champions League (Fub/HD/AD/Dd 5.1) FC Bayern München - Real Madrid Halbfinale, Hinspiel (von 20.25 Uhr) Deutschland 2018



Woche 18/18



Di., 1.5.



Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:



19.00 heute



19.15 Blaues Blut und Bierrebellen - 100 Jahre Bayern



19.30 Die Rosenheim-Cops



20.15 UEFA Champions League (VPS 20.14/Fub/HD/AD/Dd 5.1/UT) Real Madrid - FC Bayern München Halbfinale, Rückspiel Übertragung aus Madrid Moderation: Jochen Breyer Experte: Oliver Kahn



In der Halbzeitpause:



gegen 21.30 heute journal (VPS 21.45/HD/UT) Wetter Moderation: Christian Sievers



Verlängerung und Elfmeterschießen möglich



23.15 Markus Lanz (VPS 22.30)



0.30 heute Xpress (VPS 23.45)



0.35 Neu im Kino (VPS 23.50)



0.40 UEFA Champions League (Fub/HD/AD/Dd 5.1) Real Madrid - FC Bayern München Halbfinale, Rückspiel (von 20.15 Uhr) Spanien/Deutschland 2018



2.25 Fifty Shades of Grey (VPS 23.55)



4.20 Ripper Street (VPS 3.20)



5.10 citydreams (VPS 4.15)



5.15- Blaues Blut und Bierrebellen - 100 Jahre Bayern (HD/UT) 5.30 Film von Ursula Hopf (von 19.15 Uhr) Kamera: Thorsten Eifler Deutschland 2018



("Karl Marx - der deutsche Prophet" verschiebt sich auf Mi., 2.5.2018, 20.15 Uhr. "37°: K.o getropft" und "hallo deutschland" entfallen. "Camilla Läckberg: Mord in Fjällbacka: Die Kunst des Todes" verschiebt sich auf Di., 8.5.2018, 2.10 Uhr.)



Mi., 2.5.



Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:



19.00 heute



19.20 Wetter (VPS 19.19)



19.25 Heldt (VPS 19.35)



20.15 Karl Marx - der deutsche Prophet (Text und weitere Angaben s. 1.5.2018)



21.45 heute journal (VPS 21.30)



22.15 auslandsjournal (HD) Moderation: Antje Pieper Deutschland 2018



22.45 ZDFzoom (VPS 23.15)



23.15 Markus Lanz (VPS 0.00)



0.30 heute+ (VPS 1.00)



0.45 Dokumentation



1.30 Karl Marx - der deutsche Prophet (VPS 3.35) (von 20.15 Uhr)



3.00 auslandsjournal (HD) Moderation: Antje Pieper (von 22.15 Uhr) Deutschland 2018



3.30 ZDFzoom (VPS 2.50) (von 22.45 Uhr)



4.00 Dokumentation (von 0.45 Uhr)



4.45 plan b: Die Reparatur-Revolution (HD/UT) Weiternutzen statt wegwerfen Film von Christian Bock und Birgit Tanner (vom 28.4.2018) Deutschland 2018



5.15- hallo deutschland (VPS 5.05) 5.30



("UEFA Champions League" und "UEFA Champions League Magazin" bitte streichen. "ZDFzoom: Kick & Cash - Macht Geld den Fußball kaputt?" wird am 25.4.2018, 23.15 Uhr, 4.20 Uhr ausgestrahlt.)



Woche 19/18



Di., 8.5.



Bitte Programmänderung um 2.10 Uhr beachten:



2.10 Camilla Läckberg: Mord in Fjällbacka (VPS 2.09/HD/Dd 5.1/UT) Die Kunst des Todes (Text und weitere Angaben s. 1.5.2018)



(Weiterer Ablauf ab 3.40 Uhr wie vorgesehen. "Nordlicht - Mörder ohne Reue" verschiebt sich auf Di., 15.5.2018, 2.50 Uhr.)



Woche 20/18



Di., 15.5.



Bitte Folgenänderung beachten:



2.50 Nordlicht - Mörder ohne Reue Machtspiele (Text und weitere Angaben s. 8.5.2018)



Die weiteren Folgen verschieben sich wie folgt:



Di., 22.5., 2.50 Uhr Das Glück der Familie Di., 29.5., 2.20 Uhr Ausstand in Block B



