FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer Berg- und Talfahrt hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag etwas fester ins Wochenende verabschiedet. Zur Syrien-Krise gab es keine neuen Entwicklungen, was zunächst stützte, genauso wie die scheinbare Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump in Handelsfragen - nun schließt er eine Rückkehr der USA zum transpazifischen Freihandelsabkommen TPP nicht aus. Enttäuschend aufgenommene Quartalszahlen der US-Großbanken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo drückten dann aber auf die Stimmung. Der DAX schloss mit Gewinnen von nur noch 0,2 Prozent auf 12.442 Punkten nach einem Tageshoch bei 12.524.

Lufthansa führten mit Abgaben von 1,9 Prozent die Verliererliste im DAX an. Dabei dürfte es sich vor allem um Gewinnmitnahmen gehandelt haben. Das Papier hatte am Vortag von Übernahmespekulationen rund um Norwegian profitiert. Dies wurde im Handel als positiv für den Sektor gewertet, da dies möglicherweise die Preise treiben könnte.

Keine großen Überraschungen bei VW

Die VW-Aktie reagierte kaum auf die personellen und organisatorischen Änderungen bei dem Autobauer. Der Aufsichtsrat von VW habe mehrheitlich nur das beschlossen, was seit Tagen bereits in der Presse zu lesen war, so Marktteilnehmer. Der große Wurf sei nicht gelungen. "Aus heutiger Sicht und auf Basis der vorliegenden Informationen sehen wir keinen signifikanten Einfluss der beschlossenen Maßnahmen auf die fundamentale Entwicklung", so die DZ Bank.

Dies treffe auch - mit Ausnahme des Mittelzuflusses - auf einen möglichen Börsengang von VW Truck & Bus zu, da ein Teilbörsengang eher wahrscheinlich sei als eine komplette Abspaltung der Nutzfahrzeugaktivitäten, so die DZ-Analysten weiter. Aufgrund der weiter bestehenden Dieselgate-Risiken bestätigen sie ihre vorsichtige Haltung gegenüber VW. VW hatte am Vorabend wie erwartet Herbert Diess zum Nachfolger von CEO Matthias Müller gekürt. VW gewannen 0,4 Prozent.

Deutz mit glänzenden Zahlen

Die Papiere von Deutz gewannen 10,8 Prozent. Der Motorenhersteller hat im ersten Quartal den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert und eine weiterhin hohe Nachfrage verzeichnet. Der Auftragseingang kletterte kräftig um 43 Prozent. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

Rocket Internet verloren trotz ordentlicher Zahlen 3,3 Prozent. Im Handel war von Gewinnmitnahmen die Rede. Keinen positiven Akzent in Ceconomy setzten Gespräche über einen Verkauf des Russland-Geschäft von Media-Saturn. Ceconomy fielen um 2,1 Prozent. Die Rheinmetall-Aktie schloss nach einem negativen Analysten-Kommentar von Oddo BHF 5,8 Prozent tiefer.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 78,8 (Vortag: 84,3) Millionen Aktien im Wert von rund 3,21 (Vortag: 3,50) Milliarden Euro. Es gab 23 Kursgewinner und 7 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.442,40 +0,22% -3,68% DAX-Future 12.451,00 +0,17% -3,72% XDAX 12.443,88 +0,13% -3,25% MDAX 25.630,18 -0,06% -2,18% TecDAX 2.620,13 +0,47% +3,60% SDAX 12.196,83 +0,45% +2,61% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,29 4 ===

