Liebe Leser,

die Wirecard-Aktie gewann in dieser Woche wieder deutlich an Wert. Per Freitagnachmittag steht ein Plus von 6,86 % im Vergleich zur Vorwoche zu Buche. Auch in der vergangenen Woche schloss der Wert im positiven Bereich. Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie damit die Konsolidierung, die seit Februar 2018 bestand, nach oben hin verlassen und es könnte nun erneut das letzte Allzeithoch bei 111,3 Euro je Aktie angesteuert werde. Im Bereich bei 117 Euro je Aktie könnte der ... (David Iusow)

