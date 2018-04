Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -



Vom 16. bis 20. April 2018 findet in Düsseldorf (Deutschland) die größte jährliche internationale Fachmesse für Hersteller von Draht- und Kabelprodukten statt (WIRE-2018). Das Russian Export Center organisiert eine Sammelausstellung von russischen Herstellern inklusive Bereich für Geschäftskommunikation auf 146 Quadratmetern.



Das russische Ausstellungsformat besteht aus einer Gruppe sowie mehreren Einzelständen der folgenden Unternehmen: Micromesh Technologies (Region Orenburg), Nordwestliche Maschinenbaugesellschaft (Pushkin, St. Petersburg). Vier weitere russische Unternehmen präsentieren sich auf Einzelständen: Severstal-metiz (Cherepovets); Kamensk-Uralsky Verarbeitendes Werk für nicht eisenhaltige Metalle (Moskau); Vladimir Werk für Präzisionslegierungen (Vladimir, Moskau); Gesamtrussisches wissenschaftliches Forschungsinstitut der Kabelindustrie (Moskau).



Besucher können auf der Messe in Düsseldorf Maschinen für die Herstellung und Konfektionierung von Kabeln und Drähten, Werkzeuge und Hilfsmittel für Produktionsprozesse, Rohstoffe, Spezialkabel und -drähte, Überwachungs- und Messtechnik, Produktionssteuerungstechnik sowie Spezialgeräte begutachten. Ein weiterer Schwerpunkt der WIRE-2018 ist die Herstellung von Glasfaserkabeln. Dies ist ein wachstumsstarker Markt, der der Kabelbranche einen Innovations- und Produktionsschub verschafft.



Im Rahmen des Business-Programms sind Treffen mit ausländischen Partnern, ein Seminar mit Victor Ilsky (Handels- und Wirtschaftsbüro der Botschaft der Russischen Föderation in der Bundesrepublik Deutschland) sowie eine Fragestunde mit Alexey Kuranchev (Direktor des Förderprogramms für Metallurgie-Exporte) geplant.



In den vergangenen Jahren hat sich die Kabel- und Drahtindustrie in Russland positiv entwickelt. Experten sind der Meinung, dass russische Unternehmen die Kapazität haben, mehr als 80 % des Binnenmarkts für Kabelprodukte zu versorgen. Oleg Tokarev, stellvertretender Abteilungsleiter für Werkzeugmaschinen- und Großanlagenbau des Ministeriums für Industrie und Handel der Russischen Föderation, bezifferte gegenüber TASS die Importquote auf weniger als 20 %. Gleichzeitig bleibt die Exportquote auf einem niedrigen Stand. Die Fachmesse WIRE-2018 ist eine Plattform für heimische Hersteller von Kabel- und Drahtprodukten, um neue Kundengruppen in den europäischen und weltweiten Märkten anzusprechen.



Details: Die internationale Fachmesse für Hersteller von Draht- und Kabelprodukten (WIRE-2018) findet vom 16. bis 20. April in der Messe Düsseldorf statt. Sie wird zum sechzehnten Mal abgehalten. Unternehmen aus aller Welt präsentieren auf über 65.000 Quadratmetern innovative Technologien, moderne Industrieanlagen sowie industrielle Waren und Dienstleistungen. Es werden um die 1.200 Aussteller aus 50 Ländern erwartet.



OTS: Ministry of Industry and Trade of Russia, Russian Export Center newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129437 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129437.rss2



Pressekontakt: Andrey Finangin 8-905-968-4742