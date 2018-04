Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt seit 2016 wegen des Verdacht des Betrugs und der Bestechlichkeit. Die Barmer weist die Vorwürfe zurück.

Wegen des Verdachts des Betrugs und der Bestechlichkeit sind Büros der Barmer-Krankenkasse in der Wuppertaler Zentrale und in Berlin durchsucht worden. Bereits seit Ende 2016 werde in dieser Sache ermittelt, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Freitag.

Das Verfahren gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...