Von Markus Fugmann

Heute ist Freitag der 13. - und die US-Börsen-Statistiken zeigen, dass die Wall Street an solchen Tagen deutlich schlechter oerformt als an "normalen" Freitag. Der heutige Freitag der 13. aber könnten wirklich denkwürdig werden, weil er einen Vorgeschmack darauf geben, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...