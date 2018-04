Trump sucht Verbündete im Handelsstreit mit China. Dabei schreckt er auch nicht vor Kehrtwenden zurück. Japan könnte davon profitieren. Eine Analyse.

US-Präsident Donald Trump ist schon in vielen Bereichen politisch Zickzack gefahren. Nun bereitet er offenbar ernsthaft eine weitere Wende seiner Handelspolitik vor, die er bereits beim Weltwirtschaftsforums in Davos angedeutet hatte. In einem Treffen mit Parlamentariern und Gouverneuren der Bundesstaaten wies er seine Chefunterhändler in Handelsfragen an, den Wiedereintritt in just jene Freihandelszone zu prüfen, aus der er gleich nach Amtsantritt ausgestiegen war: das transpazifische Partnerschaftsabkommen TPP.

Sein Vorgänger Barack Obama hat diesen Handelsbund mit elf anderen Anrainern des Pazifiks zusammengefügt, um Chinas wachsender wirtschaftlicher Anziehungskraft in Asien ein alternatives Gravitätszentrum entgegenzusetzen. Und je härter Trumps handelspolitischer Schlagabtausch mit China wird, desto mehr dämmert ihm offenbar, dass Obamas Idee vielleicht doch gar nicht so dumm war, im Wettringen um den Pazifik nach Verbündeten zu suchen.

Ein Grund für den Sinneswandel sind die wirtschaftlichen Folgen von Trumps Zollstreit mit China. Als Vergeltung für Trumps Angriffe will China unter anderem Einfuhrzölle für Rind- und Schweinefleisch, Sojabohnen und Mais erhöhen. Damit will China die Bauern in Trumps politischem Herzland treffen.

Und dies offenbar mit Erfolg: Eine Studie der Purdue Universität besagt, dass Chinas Sojabohnenimporte aus den USA um 71 Prozent einbrechen könnten. Daher erinnern einige Lobbyisten die Regierung daran, dass ein Beitritt zur TPP den Bauern schmerzlindernd alternative Märkte zum ostasiatischen Großkunden öffnen könnte.

Ein anderer Aspekt ist weiterhin geopolitischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...