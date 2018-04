Chefpostenwechsel bei gleich zwei Dax-Unternehmen in nur einer Woche. Bei der Deutschen Bank wird John Cryan durch Christian Sewing ersetzt und bei VW muss Matthias Müller den CEO-Stuhl für Herbert Diess räumen. Was hinter den "Hau-Ruck-Aktionen" steckt, wie die Aktien darauf reagieren und wie man an der Deutschen Börse nicht nur an den Anzeigetafeln, sondern auch am Fußboden erkennen kann, welche Aktien ge- und verkauft werden, erfahren Sie in dieser Ausgabe "Die Woche". Johanna Claar und Franziska Schimke werfen einen Blick auf den Markt und einige Einzelwerte, die diese Woche besonders im Fokus standen, außerdem auf die Termine der kommenden Woche.