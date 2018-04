Der Bank Perella Weinberg fällt es immer schwerer, in London europäische Ausländer einzustellen. Auch Frankfurt könnte noch davon profitieren.

Die New Yorker Investmentbankboutique Perella Weinberg eröffnet ein Büro in Paris. Das kündigte das Unternehmen am Freitag an. "Frankreich ist eine wichtige Region für uns und ein Standort dort wird uns helfen, uns in dem wachsenden Markt dort besser zu behaupten", sagte Perella-Weinberg-Partner David Azéma, der das Pariser Büro leiten wird.

Es ist für die US-amerikanische Investmentbank der erste Standort auf dem europäischen Kontinent und eine Reaktion auf die Folgen des Brexit-Referendums. Es werde in zunehmendem Maße schwieriger, in London Mitarbeiter aus dem europäischen Ausland einzustellen, sagte Dietrich Becker, Europa-Chef von Perella Weinberg mit Sitz in London, dem Handelsblatt vor etwa einer Woche. "Sie fühlen sich in Großbritannien nicht mehr so willkommen wie früher", so Becker.

Es sind neben Paris vor allem Frankfurt, Dublin sowie Luxemburg, die Brexit-Flüchtlinge aus der britischen Finanz- und Versicherungsbranche anziehen. Nach einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters unter rund 120 Unternehmen ist Paris zuletzt als Alternative zu London beliebter geworden und hat Frankfurt überholt. Als wesentlicher Faktor dafür gelten die Reformen, die Frankreichs Präsident Emanuel Macron angestoßen hat.

Geht es allerdings um die Zahl der Jobs, die Banken wegen des Brexits aus London verlegen oder im Rest der EU aufbauen wollen, dann liegt Frankfurt vor Paris. Nach Statistiken der Nachrichtenagentur Bloomberg kommt Frankfurt derzeit auf voraussichtlich mehr als 3000 neue Banken-Stellen und Paris auf gut die Hälfte dieser Zahl.

Eine Reihe von Finanzhäusern, darunter Citigroup, Morgan Stanley, Standard Chartered und Nomura, will ihr EU-Geschäft künftig vom Main aus steuern. Einige Banken werden die Geschäftsbereiche, ...

