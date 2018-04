Wie aus einzelnen Ideen eine dynamische Innovationskultur in Unternehmen wird - und wie sich der digitale Wandel skalieren lässt, diskutierten Experten vor der Verleihung des Deutschen Innovationspreises in München.

Beim Blick auf die berufliche Laufbahn von Elizabeth Theophille wäre es nur verständlich, wenn sich die IT-Expertin irgendwann einen ganz anderen Arbeitgeber sucht. Einen, der weniger dem Disruptionsdruck ausgesetzt ist. Immerhin hat die energische Managerin, die am späten Freitagvormittag auf die Bühne der Alten Ziegelei im Münchener Vorort Ismaning springt, in den vergangenen knapp zwei Dekaden schon in IT-Unternehmen, im Luftverkehr, der Verkehrswelt und der Telekommunikationsbranche gearbeitet. Immer hat sie digitale Umbrüche durchlebt.

Zuletzt war sie CIO bei Nokia. Viel heftiger, meint man, kann es nicht mehr werden. Ein Irrtum. Technologiechefin beim Pharmakonzern Novartis ist Theophille seit Herbst 2016. Und dieser Job womöglich der anspruchsvollste ihrer Karriere.

"Hi, I'm ‚Liz'", sagt sie und lächelt breit als sie ihre aktuelle Aufgabe präsentiert: "Wir sind dabei, das ganze Unternehmen zu digitalisieren", erzählt sie - und meint damit ausdrücklich nicht nur neue Computersysteme oder Programme aus der Cloud. Klar, die brauche es auch. Aber vor allem ginge es darum, den Menschen im Unternehmen - Management und Mitarbeitern gleichermaßen - die Digitalisierung als Werkzeug und Chance für Kreativität und dynamische Entwicklung zu erschließen.

Die eigentliche Frage lautet: Lassen sich Geistesblitze im Digitalzeitalter sozusagen am Fließband produzieren und erfolgreich in marktfähige Produkte verwandeln?

Novartis sei auf dem Weg von einer "Drug Company" zur "Drug and Data Company", sagt Theophille. Sie will ein Unternehmen, dessen Kerngeschäft Medikamente sind, ...

