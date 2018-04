DGAP-DD: Ferratum Oyj deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 13.04.2018 / 19:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Mr. Vorname: Clemens Nachname(n): Krause 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Vorstand b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Ferratum Oyj b) LEI 74370078YLPFWHE33716 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: FI4000106299 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 25,9 EUR 25900 EUR 25,9 EUR 9453,50 EUR 25,9 EUR 4403 EUR 25,9 EUR 12043 EUR 25,9 EUR 4869,2 EUR 25,9 EUR 1191,40 EUR 25,9 EUR 3626 EUR 25,95 EUR 3010,20 EUR 25,95 EUR 4878,60 EUR 25,9 EUR 1295 EUR 25,9 EUR 20849,5 EUR 25,95 EUR 4152 EUR 25,95 EUR 13909,2 EUR 25,95 EUR 8018,55 EUR 25,9 EUR 22274 EUR 25,95 EUR 17931,45 EUR 25,9 EUR 2590 EUR 25,9 EUR 543,90 EUR 25,9 EUR 10360 EUR 25,9 EUR 22602,45 EUR 25,9 EUR 12406,1 EUR 25,9 EUR 3347,55 EUR 25,9 EUR 16835 EUR 25,9 EUR 4869,2 EUR 25,9 EUR 15540 EUR 25,9 EUR 4869,2 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 25,91544 EUR 251768,5 EUR e) Datum des Geschäfts 2018-04-12; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: N/A MIC: XOFF 13.04.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Ferratum Oyj Ratamestarinkatu 11 A 00520 Helsinki Finnland Internet: https://www.ferratumgroup.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 41893 13.04.2018

