Wie legt man derzeit am klügsten an? Das diskutieren Experten auf der Anlegermesse Invest. Ex-Börsianer Dirk Müller warnt vor einem großen Crash.

Es sind die augenfälligen Anlagen, die die Besucher der Privatanlegermesse Invest in Stuttgart in ihren Bann ziehen. Trauben von Interessierten stehen vor den Ständen der Aussteller mit Gold- und Silberbarren, einem aus Gold gepressten 500 Euro-Schein in einer kleinen Vitrine und Kupfer-Sammelmünzen. Nicht zuletzt bestaunen die Besucher einen zitronengelben Jaguar E-Type 5.3 Coupe aus dem Jahr 1973.

Doch diskutieren wollen die auf über 10.000 geschätzten Messebesucher über das, was ihre Depots erschüttern kann: Auf den Aktionsbühnen und an Ständen von Banken, Direktbanken, Fintechs, Wertpapieranbietern und Verlagen geht es vor allem um einen allseits bekannten Mann und seine Drohungen in alle Welt: US-Präsident Donald Trump rasselt gern per Twitter mit den Säbeln.

Wie sehr werden seine Andeutungen den Bürgerkrieg in Syrien noch anheizen, wie stark werden die neuen Importzölle der USA vor allem Richtung China den globalen Handel eindämmen?

"Trump spielt Angriffsschach - versucht, den Gegner unter Druck zu halten, indem er immer wieder neue Themen bringt", analysiert Stephan Heibel, Herausgeber des Finanzbriefes Heibel-Ticker, auf einer Podiumsdiskussion der Bühne des Handelsblatts und der Wirtschaftswoche.

"Trump ist ein Schachspieler, der einen Zug im Voraus denkt", ergänzt Max Schott, Chef des Vermögensverwalters Sand und Schott aus Stuttgart. "Der Dax hat in den vergangenen 17 Jahren zwei Mal 15 bis 20 Prozent verloren, das kann wieder passieren." So interpretiert auch ...

