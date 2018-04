Liebe Leser,

die Evotec-Aktie scheint zwar in dieser Woche mit einem leichten Plus abzuschließen, doch dies wird nicht dafür ausreichen, um den aktuellen Konsolidierungstrend zu beenden. Charttechnisch betrachtet bleibt die Aktie jedoch über den relevanten Unterstützungen, wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht, was ebenfalls als positiv zu bewerten ist. Kurse unterhalb von 13 Euro je Aktie dürften jedoch auf die Fortsetzung der Korrektur hindeuten, während Kurse oberhalb ... (David Iusow)

