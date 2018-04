Die AfD hat lange gegen parteinahe Stiftungen gewettert. Jetzt gründet sie selbst eine - unter der Leitung der früheren CDU-Politikerin Steinbach.

Die AfD-Spitze hat sich nach langen internen Debatten für eine parteinahe Stiftung unter der Leitung der früheren CDU-Politikerin Erika Steinbach entschieden. Eine entsprechende Empfehlung sprach der Bundesvorstand am Freitag in Berlin aus. Die endgültige Entscheidung liegt aber beim Parteitag, der Ende Juni in Augsburg stattfinden soll. Steinbach ist ehemalige Präsidentin des Bundes der Vertriebenen. Sie hatte die AfD bei der Bundestagswahl 2017 bereits unterstützt.

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel begrüßte die Entscheidung. "Als Ideenschmiede der AfD wird die Desiderius-Erasmus-Stiftung wichtige Impulse für die politische Arbeit in unserem Land geben", sagte sie. Die Stiftung werde "im Sinne eines freiheitlich- konservativen ...

