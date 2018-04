Knapp 19 Millionen Rubel hat Putin 2017 verdient, zeigen Kreml-Unterlagen. Dazu besitzt er eine Wohnung und zwei Oldtimer. Ob das alles ist, ist fraglich.

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat für das Jahr 2017 eine Gehaltserhöhung bekommen. Sein Gehalt betrug 18,73 Millionen Rubel (umgerechnet 283.787 Tausend Euro)*, geht aus seiner auf der offiziellen Regierungsseite veröffentlichten Erklärung hervor.

Das ist beinahe doppelt so viel wie im Vorjahr: So betrug das Einkommen Putins 2016 lauf offiziellen Unterlagen 8,86 Millionen Rubel, im Jahr davor 8,9 Millionen Rubel. Was die drastische Gehaltserhöhung bewirkt hat, verraten die Kreml-Unterlagen jedoch nicht.

Auch besitzt der Präsident eine 77 Quadratmeter große Wohnung und eine 18 Quadratmeter ...

