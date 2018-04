Die USA, Frankreich und Großbritannien haben einen Militäreinsatz gegen Syrien gestartet. Die US-Streitkräfte würden "Präzisionsschläge" gegen Ziele führen, die mit den Chemiewaffen von Syriens Machthaber Baschar al-Assad in Zusammenhang stünden, sagte Präsident Donald Trump am Freitagabend in einer Fernsehansprache. Die Angriffe seien eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...