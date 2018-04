von Sonja Funke, €uro am Sonntag €uro am Sonntag: Serviceware will am 20. April an die Börse gehen und dabei knapp 70 Millionen Euro einnehmen. Wozu wollen Sie das frische Kapital einsetzen? Dirk Martin: Wir wollen unser Produktportfolio durch Zukäufe ausbauen, Großunternehmen noch stärker als Kunden gewinnen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...