Der Angriff der amerikanischen, britischen und französischen Streitkräfte ist nicht mehr überraschend. Doch die Konsequenzen sind ungewiss.

Gegen vier Uhr morgens Ortszeit schlugen die ersten Marschflugkörper in Syrien ein. Die Bewohner von Damaskus wachten noch vor dem Frühgebet durch Geräusche von Explosionen auf. Unter anderem trafen die Raketen einen Gebäudekomplex am Stadtrand, in dem das syrische Regime von Bashar al-Assad an Chemiewaffen forschen soll.

"Heute haben die Nationen Großbritanniens, Frankreichs und der Vereinigten Staaten von Amerika ihre gerechte Macht gegen Barbarei und Brutalität eingesetzt", verkündete US-Präsident Donald Trump zeitgleich in einer Fernsehansprache.

Die Koalitionstruppen konzentrierten ihre Angriffe laut US-Verteidigungsminister James Mattis auf drei Ziele, die mit dem Chemiewaffenprogramm des syrischen Regimes in enger Verbindung stünden. Sie zerstörten neben dem Forschungslabor kurz vor Damaskus ein Chemiewaffen-Depot in der Nähe von Homs sowie einen Militärposten.

Der Militärschlag, über dessen Beginn seit Tagen spekuliert wurde, soll einen mutmaßlichen Giftgasangriff in der syrischen Stadt Duma vergelten, bei dem "Tausende unschuldige Zivilisten getötet und verletzt wurden", teilte das Weiße Haus mit. Trump sprach im Hinblick auf Assad von "Verbrechen eines Monsters".

Die Ziele wurden von Kriegsschiffen aus mit Marschflugkörpern angegriffen, auch bemannte Flugzeuge wurden eingesetzt. Syrien werde durch die Angriffe "Jahre der Forschung" an Chemiewaffen verlieren, so James Dunford, Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte.

Dunford versicherte, dass die Ziele bewusst so ausgewählt worden seien, um zivile und ausländische Opfer möglichst zu vermeiden. Dies bekräftigte auch Verteidigungsminister Mattis. Die Militärschläge seien ausschließlich gegen das syrische Regime gerichtet, sagte er. Weitere Luftschläge seien jedoch möglich, wenn Assad erneut Chemiewaffen einsetzen sollte. Auch Trump betonte, dass die USA zu weiteren Luftschlägen bereit seien, solange das syrische Regime chemische Substanzen einsetze. Konkret geplant sind allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...