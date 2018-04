Russland kritisiert den Militäreinsatz des Westens in Syrien scharf und droht mit Konsequenzen. Auch die Reaktion aus Teheran erfolgt umgehend.

Russland hat die Luftangriffe von USA, Großbritannien und Frankreich gegen Ziele in Syrien scharf verurteilt und mit einer Reaktion gedroht. "Derartige Aktionen werden nicht ohne Konsequenzen bleiben", schrieb der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, am frühen Samstagmorgen auf Twitter. Washington, London und Paris seien allein dafür verantwortlich. Zudem erklärte Antonow: "Den Präsident Russlands zu beleidigen, ist inakzeptabel und unzulässig."

Auch das Außenministerium in Moskau äußerte massive Kritik am Vorgehen der Westmächte. Die Luftangriffe hätten ein seit langem geplagtes Land getroffen, "das seit Jahren eine terroristische Aggression zu überstehen versucht", teilte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa auf Facebook mit.

Auch die Reaktion aus dem Iran fiel harsch aus. Der Einsatz sei ein klarer Verstoß gegen internationale Vorschriften und die territoriale Integrität Syriens, wie es am Samstag in einer Presseerklärung des Außenministeriums in Teheran hieß. Der Iran verurteile jeglichen Einsatz von chemischen Waffen. Das Thema hätte aber nicht als Vorwand für militärische Angriffe auf einen Mitgliedstaat der Vereinten Nationen benutzt werden sollen, teilte das Außenministerium der Nachrichtenagentur ...

