Die Tabakindustrie bietet gewiss ihre Reize. Viele der großen Zigarettenhersteller haben innerhalb der letzten Jahre und Jahrzehnte hervorragende Renditen eingefahren. Zudem hat sich so mancher Tabak-Akteur auch zu einem sehr soliden Dividendenzahler gemausert, wodurch sie oftmals in der Gunst von Einkommensinvestoren schwelgen. Trotz dieser Entwicklung werde ich niemals in die Tabakindustrie investieren. Und wenn du meine Gründe dafür kennst, wirst auch du vielleicht ein kleines bisschen ins Grübeln geraten: Ein großes Risiko schwebt über der Branche Zunächst einmal zum Wirtschaftlichen. In vielen Staaten, vor allem in den Industrienationen unseres Planeten, gerät die Tabakindustrie deutlich unter Druck. Zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...