Die GEA Group (WKN:660200) ist eigentlich ein Unternehmen, wie viele von uns Fools es lieben: langfristig wachsender Zielmarkt, starke Marktstellung, tendenziell steigende Dividenden und Kontinuität im Management. Aber wer im Schlussquartal 2013 eingestiegen ist, der hat bis heute keine Kursgewinne gesehen. Grund genug für Anleger, einmal genauer hinzuschauen, was dort schiefläuft. So toll ist GEA Es liest sich ausgezeichnet, was in der Unternehmenspräsentation steht: "Markt- und Technologieführer", "einzigartiges Geschäftsmodell", "führende Prozesstechnologie", "weltweite Präsenz". Alles sprüht vor Kundennähe, Nachhaltigkeit, Tatendrang, Exzellenz, Innovation und intelligenten Systemlösungen. Die starke Stellung in der Nische der nahrungsmittelverarbeitenden Industrie soll weiter ausgebaut werden ....

