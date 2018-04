Die Echo-Verleihung an die Rapper Farid Bang und Kollegah zieht weitere Kreise. Nun schaltet sich der Kulturrat ein - mit deutlicher Kritik an den Veranstaltern.

In der Antisemitismus-Debatte rund um die Echo-Verleihung an die Rapper Kollegah und Farid Bang hat der Deutsche Kulturrat schwere Vorwürfe gegen den Veranstalter des Musikpreises erhoben.

Schon die Nominierung der beiden Musiker zeuge von "wenig Selbstreflexion", sagte der Geschäftsführer des Kulturrats, der Spitzenorganisation von 250 Bundeskulturverbänden, Olaf Zimmermann, dem Handelsblatt. "Die Echo-Jury und der Bundesverband Musikindustrie hätten die Notbremse ziehen müssen." In seinen Augen sei die Verleihung des Echo an Kollegah und Farin Bang "ein großer Fehler" gewesen.

Die Musiker wurden am Donnerstagabend für ihr Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 3" in der Kategorie Hip-Hop/Urban National ausgezeichnet. In dem Album finden sich die Textzeilen "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" und "Mache wieder mal 'nen Holocaust, komm' an mit dem Molotow".

Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, bezeichnete die Auszeichnung als "verheerendes Zeichen". Gerade erst entstehe in Deutschland die "ersehnte Sensibilität für den erstarkten Antisemitismus in unserer Gesellschaft, insbesondere an Schulen". Mitten in diese Debatte falle nun diese Auszeichnung von Musik, "die jene Phänomene zu befördern vermag". Mit "ihren menschenverachtenden Botschaften" erreichten die beiden Rapper Millionen meist junger Menschen, hieß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...