Er habe zu viele Roboter in der Produktion des Model 3 eingesetzt, sagt Elon Musk. Nun gibt der Tesla-Chef Details der Probleme bekannt.

Wenn es um den Einsatz innovativer Technologien geht, zeigt sich Elon Musk stets euphorisch. Sein Raumfahrt-Unternehmen Space X schickt Raketen ins All. Mit Tesla will er dem autonom fahrenden Auto zum Durchbruch verhelfen, mit Solar City den erneuerbaren Energien. Die Boring Company, sein Infrastrukturunternehmen, soll gewaltige Tunnel graben, um die verstopften Straßen der Städte zu entlasten.

Hin und wieder muss jedoch selbst der 46-Jährige zugeben, dass er sich geirrt hat. "Die exzessive Automatisierung bei Tesla war ein Fehler", ließ er am Freitag via Twitter wissen. "Um präzise zu sein, mein Fehler." Er habe bei der Produktion der Model 3 zu viele Roboter eingesetzt, gestand er zuvor im Interview mit dem Fernsehsender CBS. "Menschen sind unterschätzt." Dabei wollte der Unternehmer der Konkurrenz gerade durch Automatisierung in der Produktionsstraße davoneilen.

Doch der Plan geht bislang nicht auf. Ausgerechnet beim so wichtigen Model 3 stieß der Hersteller auf ...

