Vor fünf Jahren ist die AfD als Anti-Euro-Partei gegründet worden. Was die Partei seitdem bewirkt hat, erklärt Rechtspopulismus-Forscher Matthias Quent.

Heute vor fünf Jahren fand der AfD-Gründungsparteitag in Berlin statt. Inzwischen hat die Partei fast 30.000 Mitglieder und 1.300 Förderer. Sie ist mit 92 Abgeordneten Oppositionsführerin im Bundestag. Außerdem ist die Partei in 14 Landesparlamenten vertreten. Was die AfD in den vergangenen Jahren bewirkt und wie sich die politische Landschaft dadurch gewandelt hat, analysiert der Rechtspopulismus-Forscher Matthias Quent. Er ist Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) in Jena.

Wie hat die AfD auf das gesellschaftliche Miteinander verändert?Die AfD hat zur Polarisierung und Radikalisierung in der Gesellschaft beigetragen. "Wie hältst Du es mit der AfD?" ist zu einer neuen Gretchenfrage in privaten und öffentlichen Diskussionen geworden. Die Mehrheit der Gesellschaft lehnt die AfD strikt ab.

In ihrer Gründungsphase trat die einstige Professorenpartei ja noch einigermaßen gemäßigt auf. Das hat sich dann aber geändert.Ja. Im Zuge der Radikalisierung der Partei sind Dämme gebrochen. Dadurch wurde das Einsickern rückwärtsgewandter Gesellschaftsvorstellungen, eine Normalisierung rechtsextremer Ideologiefragmente und offener Hass in öffentliche Diskurse ...

