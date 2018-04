Der Angriff auf Syrien sei Teil einer umfassenden Strategie gewesen, heißt es aus Paris. Dort fordert die Politik weiter eine politische Lösung.

Frankreich hofft nach den militärischen Schlägen in der Nacht zum Samstag gegen Chemiewaffen-Depots und -Forschungseinrichtungen in Syrien auf Fortschritte bei der Kontrolle dieser international geächteten Kampfstoffe. "Diese Aktion ist Teil einer umfassenden Strategie, Frankreich sucht eine politische Lösung der syrischen Krise", hieß es am Samstagmorgen im Elysée-Palast. "Wir erwarten, dass Russland den bis November 2017 bestehenden Mechanismus zur Überwachung des Einsatzes von chemischen Waffen wieder in Gang setzt."

Paris will nun schnell zu diplomatischen und politischen Anstrengungen zurückkehren. Französische Politiker betonten mehrfach, dass man keine Auseinandersetzung mit den Unterstützern von Syriens Diktator, Russland und Iran, suche. Russland habe aber auch nach den Angriffen mit Chemiewaffen durch Assad am 7. April in der Stadt Douma in der Nähe von Damaskus, bei denen 45 Menschen gestorben sein sollen, die Arbeit des UN-Sicherheitsrats blockiert.

Außenminister Jean-Yves Le Drian deutete an, dass damit Militärschläge unausweichlich wurden, weil ein "so flagranter Verstoß gegen das seit 1925 bestehende Chemiewaffenverbot" nicht hingenommen werden könne.

Eine tiefe Krise im Verhältnis zu Russland erwartet die französische Regierung trotz der offiziellen, scharf formulierten Reaktion aus Moskau nicht. "Präsident Macron hat am Freitagabend mit Präsident Wladimir Putin telefoniert, beide machten sich zu diesem Zeitpunkt keine Illusionen darüber, was in den nächsten Stunden geschehen würde, trotzdem war der Ton des Gesprächs beinahe konstruktiv", so die Darstellung des Elysée. Die beiden Politiker hätten bereits "vorausgeschaut in die folgende Phase". Die Militärschläge hätten "eine politische Botschaft, wir hoffen, dass die verstanden wird".

Die französische Regierung will Fortschritte auf mehreren Gebieten erreichen. Unmittelbar bezieht sich das auf die Kontrolle - oder Zerstörung - des syrischen, illegalen Arsenals ...

