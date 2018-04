Liebe Leser,

nachdem Nordex am Aktienmarkt jahrelang gebeutelt wurde, geht es seit kurzem wieder vorsichtig aufwärts. Das hat zweifellos mit einigen guten Nachrichten zu tun, die der Windkraftanlagenhersteller jüngst zu vermelden hatte. Zwei ganz besondere davon jetzt innerhalb weniger Tage: die Einweihung eines Werks zur Produktion von Betontürmen in Brasilien sowie ein Großauftrag für 47 Großturbinen in der Türkei.

Schon jetzt 30 Prozent Marktanteil

Die Kapazität der insgesamt ... (Achim Graf)

