US-Präsident Donald Trump begreift sich als Titelheld einer Fox-News-Soap über US-Präsident Donald Trump - und will darin vor allem sich selbst gefallen. Über Simulation als Staatsräson im Weißen Haus.

Donald Trump und die Realität werden keine Freunde mehr. Der Autor Georg Seeßlen hat uns den US-Präsidenten bereits kurz nach seiner Wahl vor anderthalb Jahren als Produkt der Kulturindustrie vorgestellt: als B-Version amerikanischer Comic-, Western- und Superhelden, als Karikatur des "Sugardaddy" und "Selfmademan", als Remake von Batman und des Paten, kurz - als semireale Kunstfigur des popkulturellen Entertainments.

Die Wahrheit ist: Seeßlen hat untertrieben. Das Problem ist nicht, dass Trump geprägt wäre von der Kulturindustrie - weshalb er seiner Mitwelt als ihr Produkt erscheint. Das Problem ist vielmehr, dass die Mitwelt Trump als Produkt der Kulturindustrie erscheint - weshalb sich der 45. US-Präsident als Titelheld einer Fox-News-Soap über den 45. US-Präsidenten begreift. Und darin will er vor allem sich selbst gefallen. Mit dem paradoxen Effekt, dass Trump der Realität tatsächlich enthoben ist: Er sieht übers Breaking-News-Fernsehen im Weißen Haus dem Präsidenten im Weißen Haus bei der Bearbeitung von Breaking News im Weißen Haus zu - und steuert das laufende Programm zuweilen mit dem Joystick des modernen Game-Politikers, dem Twitter-Account.

Anders gesagt: Man hat sich die Politik des amerikanischen Präsidenten gegenwärtig als Simulation eines teenagerhaften Superhelden in einem newsbasierten Videospiel mit Selbststeuerungsfunktion vorzustellen. "Get ready Russia", weil "missiles" are "coming, nice and new and 'smart!'" - so nebenbei hört sich in Trumps White-House-Game anno 2018 eine Kriegserklärung an - denn hey, was soll's, es geht ums Gewinnen, und ein Level später muss man sich vielleicht schon mal wegducken, um Sieger zu sein: "Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all." So oder so: I have "done a great job".

Vielleicht sollte man doch nochmal Jean Baudrillards "Requiem für die Medien" (1972) lesen? Der stets apodiktisch argumentierende französische Philosoph hat sich unmöglich gemacht, seit er die Anschläge in New York (2001) als Versuch der Terroristen wertete, mit einem "reinen Ereignis" den Zirkel einer medial simulierten Welt zu durchbrechen. ...

