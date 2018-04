Nach Jahren der Spekulation werden die Aktien des Musik-Streaming-Riesen Spotify (WKN:A2JEGN) endlich an den öffentlichen Märkten gehandelt. In dieser Episode von Industry Focus: Tech werfen Analyst Dylan Lewis und Motley Fool-Mitarbeiter Evan Niu einen Blick darauf, wie sich die Aktie an ihrem Eröffnungstag entwickelt hat, welche Unterschiede es zwischen einem Börsengang mit Bank und einem direkten Börsengang ohne Bank gibt, was die Investoren über den Referenzpreis und den Börsengang des Unternehmens wissen sollten, wie sich die Aktie wahrscheinlich in den nächsten Monaten entwickeln wird und vieles mehr. Dylan Lewis: Evan, der Grund, warum wir heute über Spotify sprechen, ist, dass die Aktien Anfang ...

