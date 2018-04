Der Oscar-Preisträger Miloš Forman ist am Freitag im Alter von 86 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben, wie seine Frau Martina der tschechischen Nachrichtenagentur CTK am Samstag bestätigte. Forman wurde bekannt mit Filmen wie "Einer flog über das Kuckucksnest", "Hair" und "Amadeus".

Forman wurde 1932 in Mittelböhmen als jüngster Sohn eines Lehrers geboren. Er war acht Jahre alt, als seine Eltern von der Gestapo verhaftet wurden, beide kamen in Konzentrationslagern ums Leben. An der Prager Filmakademie lernte Forman ...

