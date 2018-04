Liebe Leser,

der von einem Bilanzskandal schwer angeschlagene Möbelkonzern Steinhoff verschafft sich etwas Luft zum Atmen. An der Johannesburger Börse brachte das Unternehmen in einem beschleunigten Verfahren 200 Millionen Anteilsscheine seiner südafrikanischen Tochter Steinhoff Africa Retail (STAR) an institutionelle Investoren. Es werden dadurch Einnahmen in Höhe von rund 254 Millionen Euro erwartet.

Die Nachricht kam an der Börse gut an und schickte die Aktie von Steinhoff zeitweise ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...