Die Luftangriffe treffen den Syrien-Verbündeten Russland ins Mark. Moskau weiß wohl selbst nicht genau, was nun zu tun ist.

Der diplomatische Ton im Kreml verschärft sich immer mehr. Die russische Führung ist verärgert über das Bombardement von Zielen in Syrien durch das US-Militär und verbündete Staaten.

Nach den Luftschlägen steckt Russland in einer äußerst komplizierten Lage. Außer der scharfen Rhetorik, mit der Präsident Putin die Angriffe verurteilte, hat der Kreml den Angriffen nichts entgegenzusetzen. "Mit ihren Handlungen verschärfen die USA noch die humanitäre Katastrophe in Syrien, bringen Leid über die Zivilbevölkerung, begünstigen im Prinzip die Terroristen, die seit sieben Jahren das Volk quälen und provozieren eine neue Flüchtlingswelle aus dem Land und der Region insgesamt", so der russische Präsident.

Putin sieht in den Militärschlägen einen Angriff auf einen souveränen Staat - für den es keine Rechtfertigung etwa durch ein Mandat der Vereinten Nationen gibt. Am Samstag forderte er deshalb eine Sondersitzung des Uno-Sicherheitsrates. Laut dem russischen Verteidigungsministerium haben die US-Luftstreitkräfte mehr als 100 Raketen auf Syrien abgefeuert.

Ziel der Attacke waren offiziellen Angaben zufolge ein Chemiewaffenlager, ein militärisches Forschungszentrum und ein nahe gelegener Kommandoposten. Ein Militärsprecher in Moskau teilte mit, die syrische Armee habe 73 der 103 Marschflugkörper abgeschossen. Zudem seien die getroffenen Militärobjekte rechtzeitig evakuiert worden, nachdem Russland eine Vorwarnung über die Ziele gegeben habe, heißt es von der syrischen Armee.

Die von Russland ...

