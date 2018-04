Liebe Leser,

an der Spitze von Shell Deutschland tut sich was. Ab dem 1. Juli 2018 wird Thomas Zengerly die hiesigen Geschäfte leiten. Der bisherige verantwortliche Stijn von Els verlässt das Unternehmen nach rund 30 Jahren auf eigenen Wunsch. Zuletzt arbeitete Zengerly als Direktor der Shell Rheinland Raffinerie, wo er schon im Jahr 1986 seine Karriere als Prozesstechnologe startete. Seither war er in mehreren Positionen sowohl in Deutschland als auch international tätig. Der Manager ... (Robert Sasse)

